Domenica 27 Gennaio 2019, 12:56

Continua la caccia al rapinatore seriale che terrorizza via Manzoni e dintorni: alle mamme che accompagnano i figli alla Villanova, sempre più preoccupate dai raid, la polizia ha dato un numero di cellulare condiviso nelle chat su WhatsApp con l'obiettivo di facilitare le indagini e con la speranza di sorprendere in flagranza il malvivente che conosce bene il quartiere e, probabilmente proprio per questo, al momento appare inafferrabile. Casco integrale in testa, visiera e scaldacollo neri, il bandito apre lo sportello delle auto, dal lato del passeggero, e sale a bordo per agguantare la borsa poggiata sul sediolino. A questo punto, se la vittima reagisce, la aggredisce con violenza, pur di guadagnare la fuga in sella a uno scooter lasciato acceso nei paraggi, sul marciapiede, appoggiato contro il muro. Secondo le descrizioni di diverse donne che hanno presentato denuncia e allertato il 113, l'uomo ha gli occhiali rettangolari e la barba scura.