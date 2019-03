Napoli, il «rapinatore nero» di via Manzoni colpisce ancora: donne nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Marzo 2019, 23:00

L’«uomo nero» è tornato. Come un fantasma, l’imprendibile rapinatore seriale che da oltre un mese sta terrorizzando le donne sole che percorrono via Manzoni in auto si è materializzato ancora. È accaduto domenica sera, pochi minuti prima delle 18.Ricostruiamo l’aggressione dalla viva voce della vittima, una signora 46enne residente in zona. «Mentre a bordo della mia macchina percorrevo via Orazio - ha denunciato la vittima ieri agli agenti del commissariato «Posillipo» della Polizia di Stato - alla confluenza con via Manzoni ho arrestato la marcia accostando sul margine della strada per rispondere al cellulare. La strada era deserta: eppure, improvvisamente, una persona di sesso maschile si è materializzata aprendo la portiera anteriore dell’auto, cominciando a rovistare sul sedile posteriore alla ricerca, probabilmente, della borsa che non avevo».