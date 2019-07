Lunedì 29 Luglio 2019, 13:57

Via Manzoni e via Petrarca senza acqua dalla notte scorsa. Il danno è stato causato dalla rottura di una conduttura all’altezza di Torre Ranieri. Dall’Abc sono al lavoro dalle prime ore del mattino per risolvere il problema.Sull’asse stradale si trova anche l’ospedale Fatebenefratelli, ma dall’azienda che si occupa della gestione degli impianti idrici assicurano: «Negli ospedali hanno riserve per 48 ore quindi non ci sono rischi né pericoli che un nosocomio resti senza acqua». Diverse le segnalazioni giunte al centralino di Abc. Pare che in alcune zone di Posillipo la situazione stia tornando alla normalità.