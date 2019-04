Domenica 7 Aprile 2019, 09:56

Via Marano-Pianura, la strada collinare interessata ad un importante evento franoso, da martedì sarà completamente riaperta al traffico veicolare. I lavori di messa in sicurezza, concordati tra l’amministrazione comunale di Marano e il Genio civile regionale, sono ormai ultimati. Martedì, alle ore 9, la strada riaprirà completamente i battenti.In un primo momento si era pensato di installare un ponte mobile, ma il progetto, alquanto costoso e non gradito dai residenti della zona, fu poi archiviato. Tecnici e operai hanno messo in sicurezza il lembo di terra franato, ad altissimo rischio idrogeologico, con la realizzazione di una palificata di contenimento del terreno e la sistemazione della scarpata sottostante l’area di frana con gabbioni di muratura. L'evento franoso si verificò lo scorso 2 dicembre, causando non pochi disagi ai residenti della zona e agli automobilisti che utilizzano l'arteria per recarsi nella zona collinare di Napoli o nell'area flegrea. Fino a martedì la strada è percorribile a senso unico alternato.