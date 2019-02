Giovedì 7 Febbraio 2019, 09:10

Persa la sfida col tempo per via Marina. Il Comune certifica il nuovo cronoprogramma. Entro marzo, data ultima per il collaudo della funzionalità dell’opera fissata dalla Commissione europea per non perdere i fondi, saranno completati solo la riattivazione del tram e metà strada. La fine dell’opera, invece, da via Vespucci a via ponte dei Francesi, con la riconsegna alla città, slitta a settembre 2019. I lavori veri e propri inizieranno a fine febbraio, subito dopo la firma del contratto. Dopo 3 anni di sacrifici, i napoletani dovranno pazientare altri 7 mesi, salvo nuovi imprevisti. Addio, poi, alle opere migliorative, come il totem pubblicitario con i maxi-schermi alla Rotonda Stella Polare, dove sono stati costruiti solo i due piloni di sostegno, ma anche agli altri interventi accessori, come i marciapiedi allargati nel tratto che va da via Reggia di Portici a via Ponte dei Francesi. Ammontano a circa 10,5 i milioni già spesi per via Marina. Al momento, il Municipio non ha ancora notificato il nuovo cronoprogramma alla Regione. Solo dopo si conoscerà il valore delle opere che non saranno realizzate, che potrebbero essere definanziate da Bruxelles. Soldi che perderà la Regione. Due le soluzioni per limitare i danni, presentare all’Ue un progetto a spezzoni e chiedere una proroga di qualche mese.L’INCONTROIeri pomeriggio il Comune ha illustrato la road map ai sindacati degli operai, rappresentati da Valerio Medici (Feneal Uil), Simona Corrado e Vincenzo Fuccillo (Filca Cisl). Ammontano a 5,2 milioni di euro i fondi a disposizione dell’Ati Cogepa-Paco per completare via Marina. L’impresa dovrà eseguire entro marzo la riqualificazione della sede tranviaria non ancora rifatta, circa 500 metri, nel tratto successivo al viadotto dell’autostrada, corrispondente a parte di via Ponte dei Granili e a via Ponte dei Francesi. Poi dovrà mettere mano al resto, ossia la riqualificazione di via Reggia di Portici, con la sistemazione dei marciapiedi, delle piste ciclabili, l’ultima mano di asfalto, il rinnovo della rete di pubblica illuminazione e di trazione elettrica, e via Ponte di Granili. In mattinata l’assessore alle Infrastrutture Mario Calabrese ha illustrato alla commissione Trasporti, presieduta da Nino Simeone, la relazione con le opere che saranno fatte. «Dopo la visita della Commissione europea - spiega Calabrese - in un incontro a cui ha partecipato anche la Regione, sono state concordate in via preliminare le operazioni da fare. È stato redatto il cronoprogramma delle opere che prevede di rendere funzionale l’asse costiero entro il 31 marzo, al fine di rispettare la scadenza del finanziamento europeo. Mentre il completamento delle restanti parti è in discussione. Perché spetta alla Regione e all’Autorità di Gestione dei fondi europei fare le valutazioni di competenza».LA PRIMA FASEIl primo step dei lavori è già in corso. L’8 gennaio scorso il Comune ha effettuato una prima consegna parziale dei lavori ai fini della messa in sicurezza di tutte le aree del cantiere. Questa prima consegna è avvenuta nelle more della stipula del contratto, ancora non avvenuta, «ravvisando gravi condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità». Il cantiere, infatti, versava in stato di abbandono da marzo dello scorso anno. Molte recinzioni erano saltate e in molti punti era invaso da erbacce e rifiuti. Al momento si stanno ultimando le opere di bonifica e pulizia, che saranno finite entro febbraio. Martedì, invece, il direttore dei lavori e il Rup (Responsabile unico del procedimento) hanno autorizzato un’ulteriore consegna delle aree per la realizzazione di alcuni lavori. Ecco tutte le opere che si faranno su via Marina: nel primo tratto compreso tra l’incrocio di corso Garibaldi e Sant’Erasmo, quello più avanzato al momento, si eseguirà il completamento di «opere a verde, impianti di irrigazione, marciapiedi, impianti semaforici, segnaletica orizzontale e verticale, della pavimentazione bituminosa della corsia preferenziale, nonché il ripristino delle pavimentazioni stradali nei punti indicati nel verbale tecnico, la posa in opera dei dissuasori previsti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e finalizzati a impedire l’accesso alla corsia preferenziale da parte dei veicoli, la posa in opera definitiva della linea di trazione del tram; per via Reggia di Portici, zona maggiormente danneggiata dalla sospensione dei lavori, con le fogne ancora a cielo aperto, si prevede «il completamento delle opere civili nella corsia centrale. E, nel tratto compreso tra la rotatoria di Largo Sant’Erasmo e via Gianturco, la sistemazione a verde dell’aiuola spartitraffico, la pavimentazione degli attraversamenti pedonali e la posa dei relativi dissuasori». Nel tratto da via Ponte dei Granili e via Ponte dei Francesi, è previsto «il completamento delle opere di armamento ferroviario». Quindi, sempre all’intersezione con via Marina dei Gigli, si dovrà eseguire «la sistemazione delle pavimentazioni stradali, dei cordoli di delimitazione della corsia tranviaria, la posa dei semafori e tutto quanto necessario alla completa funzionalità dell’intersezione stradale».