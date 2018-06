Via Marina, appalto rescisso. Lavori fermi da due anni: mancavano 40 metri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Giugno 2018, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 10:00

Svolta per il cantiere infinito di via Marina, che rischia di trasformarsi in una grande incompiuta. Il Comune di Napoli, infatti, ieri mattina ha rescisso ufficialmente il contratto con la coop Asse Costiero, che aveva in appalto i lavori da novembre 2015.Si chiude, così, la fase istruttoria durata circa un mese, da quando, all’inizio di maggio, Palazzo San Giacomo ha avviato la procedura di risoluzione per grave inadempienza, per «ritardi nella consegna del cantiere ma anche mancato rispetto delle norme su sicurezza e approvvigionamento».