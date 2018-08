Via Marina, cantiere odissea: strada sventrata per la fibra ottica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 5 Agosto 2018, 21:54

Ancora sorprese a via Marina. Tornano gli operai sul cantiere, ma sono quelli della fibra ottica. Per tutto il mese di agosto e fino alla fine di settembre, il tratto di via Ponte dei Francesi, che collega l’accesso all’autostrada a corso San Giovanni, rifatto parzialmente nell’ottobre 2016, dovrà essere riaperto per la posa dei cavi. Si prevedono altri disagi. I lavori saranno comunque a traffico aperto e sarà lasciata una carreggiata libera di 7 metri.