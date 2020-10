Napoli, in via Marina, già compaiono le prime buche: «Vergognoso, da poco rifatta e già rattoppata»

Fin dall'inizio dei lavori di riqualificazione, ormai nel lontano novembre 2015, via Marina, uno dei principali assi viari della città, è stata al centro di polemiche e contenziosi. Molte polemiche hanno riguardato i numerosissimi rallentamenti - e gli stop totali - ai cantieri che, almeno in teoria, avrebbero dovuto consegnare la strada ai napoletani entro il mese di settembre 2019. A distanza di oltre un anno dalla deadline non solo via Marina non è del tutto completata, ma in molti punti della strada già consegnata il manto stradale comincia incredibilmente a presentare crepe e avvallamenti.

I tantissimi disagi patiti in questi anni dagli automobilisti - ma non solo - non sembrano essere bastati ad ottenere una strada perfettamente liscia e scorrevole, almeno in alcuni tratti. In alcune zone sono già stati necessari interventi di "rattoppo" di quelle che somigliano a delle vere e proprie buche. Il rischio, con le piogge che presumibilmente si abbatteranno anche su Napoli nei prossimi mesi invernali, è di essere costretti a nuovi - e costosi - interventi di ripristino o, peggio, di veder ripiombare via Marina nelle desolanti condizioni in cui versava alcuni anni fa.

Ma il problema delle buche e del manto stradale già "sgranato" dopo pochi mesi di utilizzo non sono i soli che attanagliano la lunga arteria che costeggia il waterfront partenopeo. Ai margini della pista cicliabile, inaugurata in pompa magna meno di tre settimane fa, già cresce una fittissima vegetazione spontanea. La stessa vegetazione che cresce incolta sui binari del tram.

«Tutto questo è assurdo e vergognoso - spiega Alfredo di Domenico, alias Bukaman - dopo pochi mesi a via Marina già cominciano a presentarsi buche e avvallamenti. Una cosa che si spiega solo con una non corretta esecuzione dei lavori. Come cittadini ci chiediamo cosa hanno fatto quelli che avrebbero dovuto vigilare. Se oggi già l'asfalto già comincia a creparsi non è difficile intuire cosa succederà di qui a pochi mesi. E del resto - prosegue - non è difficile incrociare i rappezzi d'asfalto fatti per coprire le buche che si stanno aprendo e che potrebbero continuare ad aprirsi».

Le attuali condizioni di via Marina hanno scatenato le ire del presidente della commissione Trasporti Nino Simeone che ha già annunciato la convocazione di una apposita seduta di commissione per far luce sullo stato attuale della strada e sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa individuata dopo il forfait delle precedenti ditte che si erano aggiudicate l'importante lotto di lavori.

«Il manto stradale di via Marina in alcuni tratti già mostra cedimenti, rattoppi e crepe che dopo circa un anno non dovrebbero esserci - dichiara Simeone - chiederò spiegazioni agli uffici competenti e ai responsabili dei lavori per conoscere le motivazioni di tale condizione. Inoltre mi farebbe piacere sapere se nel progetto di riqualificazione di via Marina fossero contemplati, oltre al fungo pubblicitario, anche alcuni tratti di boscaglia e vegetazione spontanea, così come appare in questi giorni».

Una polemica infinita - e probabilmente destinata a rimanere tale - quella che ruota attorno alla riqualificazione di via Marina, una riqualificazione finanziata con i fondi POR FESR 2014 - 2020. Poco più di due mesi fa il sindaco de Magistris, in un lungo post su Facebook, si congratulava con l'impresa, con le maestranze e con la direzione dei lavori per "l'ottimo lavoro svolto". A giudicare dalle buche che già fanno capolino, però, non è detto che sia andato tutto per il verso giusto.

