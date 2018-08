Venerdì 3 Agosto 2018, 17:45

Continuano i sequestri in via Vespucci, nell'occhio del ciclone per il restyling di via Marina stretta da cantieri bloccati, degrado rom e abusi legati alle attività commerciali. Dopo i sigilli all'area esterna del Ciottolo, noto locale del food notturno, questa mattina è scattata un'operazione della municipale, sotto il comando di Alfredo Marraffino presente sul luogo, che ha praticamente demolito una struttura in ferro composta da quattro gazebo, dove erano in bella mostra oltre 400 articoli da mare e giardinaggio.Gonfiabili, ombrelloni, sedie e piante di ogni genere, tutto sequestrato dalla polizia che con il supporto di un reparto tecnico ha portato via anche i resti in ferro del negozio abusivo. Pochi metri più avanti è stato fatto arretrare "Pinocchio", storico negozio-bazar che usava impropriamente lo spazio esterno per l'esposizione degli articoli in vendita, a testimonianza dell'attenzione che la municipale sta avendo sul territorio di via Marina.