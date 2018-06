CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 9 Giugno 2018, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 11:23

Il Comune accelera su via Marina. Dopo la rescissione del contratto alla ditta Asse Costiero ufficializzata giovedì, per bruciare i tempi e far ripartire subito il cantiere, Palazzo San Giacomo va verso lo scorrimento della graduatoria del 2015. Niente nuova gara, insomma, che rischierebbe di allungare i tempi. Nel caso dello scorrimento, tecnicamente si potrebbe ricorrere al secondo classificato, la Romeo Gestioni, anche se, stando a fonti comunali e sindacali, l'azienda potrebbe non essere interessato a subentrare in cantiere. La Romeo non commenta. In questo caso, in pole position ci sarebbe il Consorzio Stabile Infratech, terzo arrivato. Ma al momento, è bene precisare, nessuno si è ancora pronunciato ufficialmente. La strada dello scorrimento della graduatoria sembra più probabile rispetto all'indizione della gara, che richiederebbe almeno 2-3 mesi. Tempo prezioso, visto che i lavori di restyling vanno completati e rendicontati entro marzo 2019, altrimenti si rischia di perdere i fondi europei. È molto probabile, quindi, che a breve possano partire le lettere di invito ufficiali alle concorrenti del 2015 per sondarne la disponibilità.L'AMMINISTRAZIONE«Lo scorrimento della graduatoria conferma l'assessore alle Opere Pubbliche, Mario Calabrese è la prospettiva più probabile, rispetto ad una nuova gara o ad altre ipotesi. Non abbiamo ancora preso una decisione, ma credo che arriverà la prossima settimana. L'obiettivo imprescindibile, adesso, è accelerare la ripresa del cantiere, perché abbiamo una scadenza impellente per marzo 2019. Stiamo ragionando sulle strategie migliori per restituire al più presto questa importante strada ai cittadini».I TRAMAltro tema da risolvere riguarda la riattivazione delle linee del tram, che dall'estate 2016 sono bloccati al deposito di San Giovanni a Teduccio, perché non è stato completato l'accesso dei binari su via Marina. Mercoledì, è previsto un vertice tra Anm e i tecnici comunali responsabili del cantiere, per valutare la possibilità che l'azienda dei trasporti possa completare in proprio quegli ultimi 40-60 metri di binari, per riattivare finalmente il tram. Una soluzione che consentirebbe di alleggerire l'uso dei bus, impiegati in questi anni in via sostitutiva, e di fare cassa. Visto che ad oggi si pagano le spese per mantenere i tram fermi in deposito.Dopo 3 anni di lavori, resta da fare ancora quasi un chilometro di strada su 3. Manca all'appello il tratto che va dalla Rotonda Sant'Erasmo al Ponte dei Francesi. Il mega-restyling da 20 milioni di euro è stato completato al 75%. Tutta la strada è stata ripavimentata sostituendo i basoli vesuviani con l'asfalto drenante e fonoassorbente. La prima tranche compresa tra via Vespucci e via Volta è quasi ultimata. Rifatti i marciapiedi, realizzata la pista ciclabile, piantate le palme e installate pensiline bus high tech. La nuova rete del tram è stata spostata in gran parte al centro della carreggiata, alimentata da pali che fungono anche da lampioni. L'ultima opera di rilievo portata a termine è stata la riapertura della Rotonda Stella Polare, a febbraio, che ha consentito di alleggerire il traffico. Negli ultimi mesi i lavori sono stati quasi fermi. Il cantiere fino a questa settimana era presidiato solo da 2 operai.