Via Marina, tutto da rifare: il Comune chiede la rescissione del contratto

Venerdì 4 Maggio 2018, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune avvia la procedura per la rescissione del contratto sui lavori in via Marina. Tutto da rifare. La lettera è stata inviata ieri al Consorzio Asse Costiero, che adesso avrà 15 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. L’epilogo a quasi tre anni dall’avvio dei cantieri che dovevano durare 5 mesi e mezzo.Su via Marina, scrive sul suo profilo social l’assessore alla IV Municipalità Stefano Maria Capocelli, «il Comune chiede la rescissione del contratto. Ieri è stata inviata all'appaltatore una nota di contestazione con gli addebiti per la risoluzione del contratto. Il Rup (responsabile unico del procedimento) e direttore dei lavori per settimane hanno esaminato contratti e documenti e alla fine hanno ritenuto di interrompere la collaborazione per inadempienza della società. Ritardi nella consegna del cantiere ma anche mancato rispetto delle norme su sicurezza e approvvigionamento, queste le motivazioni della decisione. L'impresa ha 15 giorni di tempo per rispondere alle contestazioni, poi da Palazzo San Giacomo valuteranno le risposte (un atto meramente formale) e si giungerà alla risoluzione del contratto. Poi, si deciderà cosa fare nella seconda fase: scorrere la graduatoria e assegnare i lavori oppure procedere con un nuovo bando».Novità in vista anche su Corso Meridionale, per il quale, prosegue, «c’è stato un rallentamento, dovuto ad alcuni problemi logistici che, ci assicurano, sono in via di risoluzione. Presto rivedremo gli uomini a lavoro nel cantiere che sta riguardando, in questa prima fase, solo la parte finale della strada in direzione Gianturco. Chieste e ottenute (sono in corso) le procedure di verifica dei permessi per i passi carrai ed è allo studio una soluzione per evitare l’odioso fenomeno del parcheggio abusivo, noto ai frequentatori del quartiere, in corrispondenza degli uffici postali. Non dovrebbero esserci ulteriori ritardi e la consegna resta prevista per il prossimo autunno».