Via Marina, tornano gli accampamenti di senzatetto alle Torri Aragonesi

Sono passati solo pochi giorni dallo sgombero dell'ex mercato ittico, una struttura occupata abusivamente da decine di senzatetto che avevano creato all'interno una vera e propria baraccopoli. Ed è bastato altrettanto poco tempo per vedere la "nascita" di diversi mini accampamenti in giro per la città. Da alcune ore i famigerati bivacchi dove di solito trovano posto quattro o cinque senza fissa dimora hanno fatto la loro ricomparsa anche nei giardini delle Torri Aragonesi, strutture più volte riqualificate negli ultimi mesi e puntualmente ritornate nel degrado assoluto in pochissime settimane.

E non era difficile immaginare quale sarebbe stato l'epilogo dello sgombero dell'ex mercato ittico. Nonostante i servizi sociali siano intervenuti - insieme a polizia locale, polizia di Stato e vigili del fuoco - ed abbiano offerto sistemazioni alternative ai clochard, in molti hanno declinato l'offerta ed hanno preferito semplicemente spostare i loro miseri accampamenti fatti di stracci e di cartoni raccattati tra i cassonetti.

Un problema, quello della massiccia presenza di senzatetto, che comincia a destare serie preoccupazioni nelle istituzioni. I numeri sono in costante aumento e il Comune non sempre riesce a far fronte alle necessità del popolo degli "invisibili" anche per la quasi impossibilità di tenere un vero e proprio censimento. E così intervengono le reti territoriali di volontari che, in tantissimi casi, riescono ad arrivare dove le istituzioni non riescono ad arrivare. La formazione di un nuovo accampamento ai piedi delle Torri Aragonesi rischia di creare difficoltà anche ai progetti di recupero ai fini turistici delle antiche strutture militari.

Alla presenza di senzatetto e dei loro bivacchi si accompagna la produzione di una enorme quantità di rifiuti che si accumulano di giorno in giorno e che contribuiscono a mandare ulteriormente in crisi il già deficitario servizio di raccolta da parte di Asìa.

I giardini delle Torri Aragonesi sono al centro di un importante progetto di rinascita che vede in prima fila i volontari dell'associazione 100x100 Naples - gli stessi che hanno preso in carico con successo piazza Nazionale, piazza Vittorio e, di recente, piazza Carlo III - e che li vedrà impegnati nella risistemazione degli spazi verdi e, per quanto possibile, nella rimozione dei rifiuti. Una sfida non da poco per l'associazione che dovrà necessariamente essere affiancata dai servizi centrali del Comune nella gestione di un fenomeno - quello della presenza di gruppi di senzatetto quasi sempre restii ad abbandonare gli spazi occupati - che necessita di interventi a 360 gradi e non può essere demandato ai soli sgomberi da parte delle forze dell'ordine.

E del resto lo scottante tema dell'assistenza ai clochard, finito più volte nell'agenda dell'assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese, continua a scatenare non pochi dibattiti per l'assoluta complessità e per le grandi difficoltà a trovare soluzioni. Lo scorso gennaio il tema dei senzatetto finì al centro di un'aspra polemica che aveva per oggetto l'opportunità, da parte delle associazioni di volontariato, di continuare a fornire pasti caldi ai senzatetto e che vide opposti proprio l'assessore Trapanese e, dall'altro lato, il consigliere comunale Sergio d'Angelo - fondatore di Gesco - ed il portavoce della Comunità di Sant'Egidio Antonio Mattone. L'assessore al Welfare in quel caso sottolineò la necessità, proprio per migliorare l'assistenza, di creare un vero e proprio coordinamento tra le tante realtà cittadine che da anni si occupano di assistenza ai senzatetto e che, specie negli ultimi anni, hanno dato vita a quelli che molti ritengono un "welfare parallelo".