Giovedì 4 Gennaio 2018, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 17:06

Acerra. Sarà il segno del tempo che passa e che travolge tutto sotto il suo inarrestabile scorrere ma quel che è certo è che non si chiamerà più così la ex Casa del Fascio di Acerra, un grande palazzo ubicato nel centro storico scelto negli anni Venti come sede locale del Pnf, il partito nazionale fascista. Praticamente da ora in poi l'edificio si chiamerà palazzo don Antonio Riboldi, in ricordo del vescovo emerito della città scomparso a 94 anni il 10 dicembre scorso. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, che ha appena ratificato con il Demanio l'acquisizione del palazzo, peraltro ubicato a pochi passi dal duomo, luogo in cui è stato tumulato il feretro del prelato anticamorra. Insieme al palazzo il comune ha acquisito dal Demanio anche un terreno di periferia, in località Madonnelle. Palazzo don Riboldi grazie all'utilizzo dei fondi europei diventerà un centro culturale polivalente.