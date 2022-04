Riapre la strada che collega Sorrento e Massa Lubrense: ultimi lavori rimandati per favorire il turismo

Un week end da tutto esaurito in Costiera sorrentina e al termine arriva la notizia dello stop ai lavori sulla carreggiata che ha determinato la chiusura della strada che collega Sorrento e Massa Lubrense e che stava procurando molti disservizi alla zona. La richiesta di rimandare l'ultimazione di questi lavori per favorire turismo e mobilità è stata accolta dall'amministrazione di Massa dopo il sollecito da parte di associazioni, ristoratori e albergatori. Costanzo Iaccarino, presidente della Federalberghi, è soddisfatto: «Prendiamo atto che l'iniziativa di rinviare al prossimo autunno il completamento delle opere programmate in via Partenope ha trovato piena sinergia con le istituzioni territoriali.

Dopo i due anni difficili trascorsi che, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno drammaticamente messo in ginocchio l'economia turistica del nostro territorio, la stagione del 2022 ha finalmente permesso alle nostre aziende di poter riaprire già dal mese di marzo/aprile e consentire la ripartenza dell'intero comparto». Dello stesso parere Francesco Gargiulo, presidente dell'associazione ristoratori Lubrensi: «Il weekend della festa della Liberazione ha fatto registrare il tutto esaurito, negli hotel, nei ristoranti, da Massa Lubrense e in tutta la penisola sorrentina. Le previsioni non solo del 1 maggio, ma anche della prossima stagione, sono ottime ci fanno ben sperare».

Il sindaco Lorenzo Balducelli ha confermato «Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, operatori del settore e di tutto l'indotto, abbiamo deciso di mantenere aperta via Partenope al traffico veicolare per il prossimo mese di maggio e per tutta l'estate. Si procederà con lavorazioni compatibili con il transito di autoveicoli e bus o con brevi tratti di senso unico alternato. E solo per due o tre giorni, nel mese di maggio, ci sarà la chiusura della strada, che sarà comunicata con largo anticipo, al fine di ripristinare l'asfalto nelle zone già interessate dalla posa dei sottoservizi. I lavori di scavo, che dovranno arrivare all'altezza di Villa Lubrense, riprenderanno solo dal 3 ottobre».