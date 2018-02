Via Petrarca, per evitare lo scontro auto precipita in un parco

Sabato 24 Febbraio 2018, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 19:07

Per evitare lo scontro frontale con un'auto che procedeva in senso inverso, il guidatore di una Fiat Panda sterza di lato e va contro la ringhiera, che però cede.L'auto così precipita per circa dieci metri e finisce all'interno di un parco, con l'autista che rimane praticamente illeso: portato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazioni. È accaduto ieri pomeriggio in via Petrarca, dove i numerosi spettatori dell'incidente hanno gridato al miracolo.