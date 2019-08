Giovedì 1 Agosto 2019, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Pietro Colletta e via Cesare Rosaroll fino a qualche anno fa erano i veri e propri centri commerciali all’aperto del centro storico della città. Oggi delle antiche vie dello shopping resta ben poco e solo pochissime attività storiche – come la gelateria “Al polo Nord”, la pizzeria Trianon o la pizzeria Da Michele – fanno da traino alle residue attività commerciali della zona. I lavori Unesco, uniti ai cambiamenti di alcuni sensi di marcia, hanno definitivamente messo in ginocchio i commerci della zona, con alcune attività che lamentano un calo del volume d’affari anche del 70%.Da mesi i proprietari delle attività commerciali residue chiedono al Comune di Napoli di intervenire per migliorare le condizioni di vivibilità della zona e per ripristinare il doppio senso di marcia in via Pietro Colletta. Dall’avvio dei lavori Unesco, infatti, la strada è a senso unico, con grande rabbia dei negozianti che assistono impotenti alle continue chiusure per fallimento di numerose attività. «Chiediamo al Comune maggiore sensibilità sui nostri problemi – dichiara Antonio Raio dell’associazione “L’altro lato del Centro Storico” – non si può lasciare che strade così importanti muoiano nel silenzio più assoluto. Noi ci facciamo in quattro per tenere alto il nome della nostra città con i turisti, ma se palazzo San Giacomo non si deciderà a tener fede ai patti siamo destinati anche noi a chiudere per sempre».Principale pomo della discordia proprio il ripristino del doppio senso di marcia su via Pietro Colletta. I lavori dovevano durare pochi mesi e alla conclusione dei lavori doveva far seguito la riapertura della strada che, però, ad oggi resta inspiegabilmente chiusa al doppio senso. Lo scorso mese di marzo i commercianti guidati da Antonio Raio hanno partecipato ad un incontro che aveva come oggetto il ripristino dei sensi di marcia originari. Non solo il Comune non ha tenuto fede al patto di ripristinare la viabilità di via Concezio Muzii-piazza Enrico de Nicola, ma la contemporanea apertura del cantiere di Porta Capuana non lascia intendere un veloce ripristino delle condizioni originarie. I negozianti, preoccupati circa il futuro delle loro attività, negli scorsi giorni hanno dato mandato ai loro legali di diffidare ufficialmente il Comune di Napoli, minacciando di citare in giudizio palazzo San Giacomo per i danni economici e d’immagine subiti in questi anni.I guai di via Pietro Colletta e di via Rosaroll, però, non si fermano al nodo gordiano degli intricati sensi di marcia veicolari. Il degrado delle strade è sotto gli occhi di tutti. Di sera, come hanno denunciato gli stessi commercianti, la scarsa illuminazione pubblica rende insicure le strade e qualche negoziante, per mettere al sicuro gli incassi della giornata, è addirittura costretto a ricorrere alla vigilanza privata. Problemi, inoltre, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Su via Pietro Colletta sono state quasi del tutto eliminate le campane. Asìa ne ha lasciate tre, tutte di fronte alle vetrine di una importante attività commerciale. «Hanno detto che non possono spostare le campane – spiega Giovanni Martone – il risultato è che in certe ore della giornata le mie vetrine sono letteralmente coperte da cartoni di pizza e sacchetti della spazzatura. Ho scritto più volte al Comune, ma sempre senza risposta».La situazione di via Pietro Colletta e di via Cesare Rosaroll ricorda molto da vicino l’altrettanto problematica situazione di piazza Mercato e del Borgo Orefici dove pochissime attività storiche resistono a fronte di uno stillicidio continuo di negozi, con conseguente perdita di posti di lavoro. A via Colletta circa il 60% dei negozi è sfitto, simbolo sempre più evidente di una desertificazione commerciale inarrestabile.