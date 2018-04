Via Pigna, tecnici al lavoro di notte per riportare l’acqua nelle case

Mercoledì 11 Aprile 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 08:54

Una “tubatura bypass” è la soluzione ideata dai tecnici dell’Abc per cercare di risolvere - almeno per il momento - il problema della fornitura idrica, per i palazzi di via Pigna interessati dal guasto causato dalla voragine. L’acqua è stata letteralmente deviata all’interno di una condotta, collegata con la restante tubazione ancora intatta che corre sotto l’asfalto sino alla porzione più bassa della strada.I lavori sono andati avanti per tutta la notte e le squadre impegnate in questa operazione, non si sono mai fermare riuscendo a ripristinare il servizio per alcuni palazzi della zona sono alle 3 del mattino.Unica soluzione per i residenti che sono rimasti all’interno delle proprie case, sino a quel momento, sono state le autocisterne che si sono alternate nel corso delle ore notturne. Attualmente i lavori sono ancora in corso per risolvere al più presto il guasto e riportare la situazione alla normalità.