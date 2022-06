Malgioglio al Napoli Pizza Village, appello a Manfredi: «Una via a Raffaella Carrà»

I fan di Cristiano Malgioglio sono arrivati a Napoli alle prime ore di oggi. La città è stata presa letteralmente d’assalto: l’ennesimo successo del “Napoli Pizza village” targato RTL 102.5 e Radio Zeta. Le due radiovisioni stanno regalando ogni sera spettacoli live sul lungomare Caracciolo (gremito come non lo si vedeva da anni).



Per Malgy è un’altra giornata da incorniciare. Stasera canterà dal vivo la sua nuova hit, "Sucu Sucu", dinanzi a 200 mila persone (questa è la stima) giunte da ogni parte d’Italia. La Malgy, poi, farà un appello al sindaco Manfredi affinché a Napoli possa esserci una via o una piazza intitolata a Raffaella Carrà, ad un anno esatto dalla sua scomparsa.

Lo show live di Malgioglio è atteso per stasera alle 21. Sul palco ci saranno anche Gianni Simioli, Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Intanto, dalle prime ore di oggi Cristiano è stato avvistato a Napoli tra la folla: selfie, abbracci ed occhiali da sole d’ordinanza. Pare che abbia portato con sé anche il suo nuovo fidanzato, identikit segreto. Per adesso.