È stato rimosso stamattina il transennamento del Ponte di via San Rocco, chiusa sabato scorso per il crollo di un rudere. I residenti reclamano l’assenza di Polizia Municipale sulla zona e caos agli incroci della zona collinare. «Il transennamento sarà rifatto - dice il consigliere Gennaro Acampora della terza municipalità - perché in quell’area c’è pericolo di crollo. il Comune deve Intervenire, non si può combattere traffico ed inciviltà con il disinteresse Istituzionale.

Oggi tutta la zona Via Nicolardi, Viale Colli Aminei, Via San Rocco e strade limitrofe anche secondarie sono praticamente bloccate». La settimana scorsa la consigliera Giuliana de Lorenzo aveva segnalato il pericolo: "Era facilmente immaginabile - ha dichiarato De Lorenzo - non ha retto ulteriormente, bisogna assolutamente che venga abbattuto e messo in sicurezza prima di riaprire la strada. Qui viene messa a ischio l’incolumità pubblica".



