Martedì 3 Luglio 2018, 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ladro seriale che colpiva nelle aree di servizio della Tangenziale di Napoli è stato denunciato dalla Polizia stradale dopo aver messo a segno due colpi ad altrettanti automobilisti. Il 46enne, pregiudicato per reati specifici, dopo aver preso di mira la vittima di turno si intrufolava nell'abitacolo dell'auto lasciata in sosta per poi portar via telefoni cellulari e denaro.Le indagini, scattate a seguito della denuncia di una delle vittime, hanno consentito agli agenti della sottosezione della Polizia stradale di Fuorigrotta di identificare e denunciare in stato di libertà il ladro, responsabile dei reati di furto aggravato e danneggiamento. Sono due i colpi messi a segno il 22 e 25 giugno scorsi e successivamente confessati dal 46enne, quando i poliziotti lo hanno intercettato e bloccato nell'area di servizio a Capodimonte, impedendogli la fuga.