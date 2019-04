Lunedì 29 Aprile 2019, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rifacimento dei marciapiedi in via Toledo manda su tutte le furie residenti e comitati. Per gli esercenti della zona «viene proposto un collage di colori senza una logica stilistica e senza un gusto delineato». Insomma un «rattoppo» che nessuno avrebbe voluto vedere in una strada di interesse storico culturale.«Singolare ripristino della pavimentazione lapidea - dichiara il Presidente del Comitato Portosalvo Antonio Pariante - nella centralissima via Toledo. Al posto delle mattonelle spaccate e traballanti viene messa la malta bituminosa delle autostrade». Sono subito stati battezzati «i marciapiedi a scacchi» in via Toledo. Per Pariante «queste bizzarre soluzioni, adottate dall’amministrazione comunale per i soliti motivi di economia, contrastano con i costosi e discutibili interventi di restyling in corso in tutta la città.Tra l’altro contribuiscono a peggiorare l’estetica urbana del nostro territorio che somiglia sempre di più ad un enorme patchwork di materiali confusi e contrastanti che danneggiano l’unità stilistica dei luoghi».