Lunedì 19 Novembre 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 13:47

È stato ripristinato il servizio delle fogne in via Ventaglieri, a Montesanto, dove nella notte tra sabato e domenica si è aperta una grossa voragine. Anche le immissioni nelle fogne dei due palazzi più vicini alla voragine sono stati ripristinati. Probabilmente già in giornata, i tecnici di Abc, la partecipata del Comune di Napoli che si occupa del servizio idrico, potranno lavorare alle condotte dell'acqua per sistemare le tubazioni e provvedere al ripristino della fornitura idrica, sospesa da ieri.Gli abitanti dei numeri civici dal 27 al 32, su indicazione del Servizio Sicurezza abitativa del Comune di Napoli, hanno incaricato delle ditte, attraverso i loro amministratori condominiali, per effettuare verifiche sulla staticità dei palazzi. Sono, intanto, una dozzina le persone ospitate nel palazzetto Urban di quelle sfollate, in via precauzionale dalla Protezione Civile. Gli altri hanno trovato sistemazioni alternative.