Viaggio tra i rifiuti di Pianura: «Dal 2008 a oggi non è cambiato nulla»

Venerdì 4 Maggio 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 09:55

«Dal 2008 al 2018 non è cambiato nulla, siamo ripiombati in una nuova emergenza rifiuti». Queste le parole di Vincenzo Russo presidente dell’associazione Rinascita dei Campi Flegrei che da tempo è attivo nell’area di Pianura. Un allarme che ormai va avanti da settimane nel quartiere ai limiti con il comune di Pozzuoli e che – soprattutto in determinati punti – sembra essere tornato almeno dieci anni indietro.Montagne di rifiuti invadono le strade ed i cittadini sembrano essere tornati fare i conti con i miasmi nauseabondi che scatenarono proteste e manifestazioni di protesta tra il 2007 ed il 2008.«Ci sono quasi trenta metri di rifiuti accatastati per una altezza che varia dai due ai tre metri nell’area tra via Pallucci e via Cappelli, cosi come sulla strada comunale Pianura Marano all’altezza della piazza dove sorge la casa della cultura e dei giovani. Non ce la facciamo più, siamo esausti e demoralizzati perché dobbiamo combattere sempre con gli stessi problemi. Si era parlato di differenziata e di soluzioni come la raccolta porta a porta, ma qui non si è mai visto nulla ed ora che c’è un problema all’inceneritore di Acerra i primi a rimetterci siamo noi a Pianura. Chiediamo interventi immediati perché non siamo il terzo mondo e vogliamo vivere in maniera sana, degna e soprattutto sicura per la saluta nostra e dei nostri figli».