Viaggio in treno al buio, arrivano le scuse di Ferrovie dello Stato

Giovedì 26 Aprile 2018, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 17:17

Hanno viaggiato al buio per l' intera tratta del percorso del treno regionale. Non si è attivato alcun impianto di emergenza e una volta giunti in stazione, i passeggeri sono scoppiati protestando contro il personale ferroviario.È accaduto stamattina, nella tratta che collega Caserta a Napoli Campi Flegrei, e molti viaggiatori hanno temuto che si trattasse di problemi più gravi che il guasto di un impianto senza nascondere lo spavento provato per l' oscurità nella carrozza.L' anomalia si è verificata sul treno regionale 26063, un convoglio a doppio piano di Ferrovie dello Stato dove intorno alle 9 del mattino, all' altezza della stazione Garibaldi, si è registrato un guasto all'impianto d'illuminazione nell'ultimo vagone.«Trattandosi di anormalità non riparabile sul posto, Il capotreno si è subito attivato per aiutare i viaggiatori a sistemarsi nella carrozza adiacente» fanno sapere dalla dirigenza aziendale. «Le operazioni di spostamento, avvenute con qualche difficoltà per la presenza di numerosi passeggeri in quella fascia oraria, si sono comunque svolte senza particolari criticità- spiegano i responsabili della comunicazione FS- oltre al comprensibile disappunto della clientela a cui vanno le scuse di Trenitalia per l’imprevisto»