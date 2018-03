Martedì 13 Marzo 2018, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 12:21

TORRE DEL GRECO - Viale Campania, un anno dopo il montaggio si accendono i semafori: esultano preside e docenti della scuola Don Bosco-D'Assisi. Partita dopo un'attesa durata dieci mesi la rivoluzione della viabilità su viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, un tempo conosciuta come viale Campania: i due impianti sono entrati finalmente in funzione, per la gioia dei residenti del quartiere e dei professori dell'istituto comprensivo statale che ne avevano chiesto l'installazione.«È una garanzia di sicurezza per studenti, genitori e per noi tutti - esclama soddisfatta la dirigente scolastica Rosanna Ammirati - Da oggi i nostri 700 studenti si riappropriamo della città e possono entrare e uscire da scuola tranquillamente. Ora attendiamo l'arrivo dei vigili urbani per migliorare ulteriormente la circolazione». A maggio dello scorso anno l'amministrazione comunale guidata dall'allora sindaco Ciro Borriello installò i due semafori - misura inedita per la circolazione a Torre del Greco - in coincidenza dell'attraversamento pedonale di viale Campania: i dispositivi serviranno a disciplinare il flusso di auto e scooter, ma soprattutto a proteggere le centinaia di studenti che, ogni giorno, entrano ed escono dal vicino liceo classico De Bottis e dall'istituto comprensivo D'Assisi.I dispositivi fanno parte delle migliorie previste dall'ultimo appalto per la manutenzione delle strade cittadine: allo stesso scopo su questa arteria - davvero densamente trafficata - c'è un autovelox con il controllo elettronico della velocità con puntamento laser. Il bando comprendeva anche l'introduzione di strisce per disabili in piazza Santa Croce: si tratta di attraversamenti pedonali di colore blu, con l'icona di una sedia a rotelle disegnata sopra, collocati sulla segnaletica orizzontale per evidenziare il posto in cui si trovano gli scivoli per i diversamente abili e più in generale per le persone con ridotte capacità motorie.