Viale Virgilio: la mattanza dei pini, solo sette sono rimasti in piedi

Sembra una mattanza, quella operata sul viale Virgilio a Napoli. La strada, tra le più famose della città, ha perso - almeno per il momento - la sua caratteristica principale. Quella del verde. Sono solo sette gli alberi rimasti in piedi ai limiti della carreggiata che conduce al parco virgiliano. Ma nei prossimi giorni saranno eliminati anche quelli.gli Interventi, per la messa in sicurezza della strada, procedono da giorni e a quanto pare non hanno risparmiato nessuno dei Pini della zona.La protesta arriva direttamente dei cittadini che vedendo questo campo di battaglia, hanno cercato di chiedere spiegazioni che non gli sono state date. Attualmente Viale Virgilio, è un grande “cimitero verde”.