Giovedì 12 Settembre 2019, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Polizia di stato del Commissariato Vicaria- Mercato sono intervenuti in vico Foglie a Carbonara, dopo aver ricevuto una segnalazione di un uomo che deteneva illegalmente armi e droga all’interno del proprio appartamento.I poliziotti hanno perquisito l’abitazione rinvenendo, all’interno del bagno, una pistola a tamburo marca Taurus calibro 357 magnum, risultata rubata e 6 cartucce nascoste dentro la cassetta di scarico del water, e circa 50 grammi di cocaina celata in una busta di plastica nella piantana del lavandino.L’uomo, Ciro Farina, 48enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione e ricettazione di arma comuna da sparo e detenzione di sostanza stupefacente.