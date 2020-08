Il Comune di Vico Equense ha ottenuto l'ok dal demanio dello Stato. La torretta di Punta La Guardia, e l’area circostante, torna nel patrimonio della Città. La prima notizia sulla Torre di Punta la Guardia risale al 1277. Fu costruita per esigenze dei proprietari del fondo, ma poi nel ‘500 divenne avamposto di avvistamento per prevenire le incursioni e le razzie dei saraceni all’epoca molto frequenti. Nello stesso periodo gli spagnoli edificarono lungo tutta la costa del vicereame una serie di torri di avvistamento, collegate tra loro.

Nel 700 la Torre era, tuttavia, abbandonata e semidiroccata. Il Fai, il fondo ambiente italiano, istituzione di protezione storica ed ambientale di grande rilevanza ha inserito il sito tra i luoghi del cuore da proteggere. Più volte in passato i residenti nella borgata di Seiano hanno promosso sottoscrizioni e raccolte di firme per chiedere un intervento del Comune finalizzato a recuperare la Torre. Presupposto per realizzare un intervento manutentivo era il trasferimento del bene al Comune stesso che finalmente è arrivato. E così inizia una nuova storia per un sito di grande pregio e fascino, sia storico, sia culturale. La torretta attualmente non ha nessun utilizzo, e il solo restauro non è una condizione sufficiente a garantire la rinascita di questo luogo.

