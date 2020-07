Vico Equense, al professore Paolo Ascierto un ritratto del pittore Sergio Buonocore

VICO EQUENSE - Il pittore vicano Sergio Buonocore ha donato a Paolo Ascierto un ritratto del ricercatore napoletano. Lo stesso artista ha consegnato l'opera al professor Ascierto per ringraziarlo dell'impegno e della professionalità evidenziata nel corso dell'emergenza da Covid-19. Sergio Buonocore, nato a Vico Equense nel 1966, è tornato nella propria città dopo una lunga permaneza a Venezia (1994-1999), dove ha conosciuto Giorgio De Gasperi, considerato uno dei più grandi illustratori del '900, il quale gli trasmette la grande passione per il disegno e il ritratto. Tra i numerosi ritratti di personaggi realizzati per personaggi pubblici e televisivi, spiccano Maurizio Costanzo, Claudia Cardinale, Stefania Sandrelli, Antonella Clerici, Katherine Kelly Lang, Peppe Barra, Antonino Cannavacciuolo, Biagio Izzo, Massimiliano Gallo, Leo Gullotta, Marisa Laurito, Philippe Daverio gli viene attribuito l’appellativo «Ritrattista dei Vip». Anche al Papa Benedetto XVI ed al presidente Sergio Mattarella viene consegnato un ritratto realizzato dall’artista. Nel 2016 inizia un nuovo ciclo pittorico che passa dal disegno a matita acquerellato all’olio, acrilico e resina con foglie d’oro. Nel 2017 è presente ad una collettiva alle Roccha Paoline a Perugia con un’opera che riceve apprezzamenti da Vittorio Sgarbi, nello stesso anno espone anche al museo Diocesano di Terni “premio G. L.G.Byron”; a dicembre partecipa a “Magister Artis”, complesso monumentale di Cava de' Tirreni con Vittorio Sgarbi. Lo scrittore Alberto Bevilacqua sottolineò in un articolo: «Di questo artista ho apprezzato subito i colori, l’amore per la vita, per ciò che c’è di bello e di buono. “Egli” è la sua arte!».

