Spaccandosi come corriere per una azienda informatica e ha convinto un 74enne a consegnare 1. 800 euro per un dispositivo elettronico ordinato dal nipote. I Carabinieri della stazione di Vico Equense lo hanno colto sul fatto, poco prima che si allontanasse dall’abitazione della vittima. In manette L.B., 19enne del quartiere Arenella di Napoli, già noto alle forze dell'ordine. Ha indotto l'anziano a consegnargli la somma di denaro quale pagamento di un dispositivo ordinato sul web dal nipote. In cambio del contante ha però consegnato tre brik di succo d’ananas impacchettato. Attualmente è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio: dovrà rispondere di truffa aggravata.

