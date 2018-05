Vico Equense, arrivano le strisce rosa. Parcheggi per le donne in attesa

Sabato 19 Maggio 2018, 22:10 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Arrivano le strisce rosa. L’amministrazione comunale ha istituito, con una apposita delibera, in prossimità di alcune strutture e servizi quali ospedale, farmacie e uffici pubblici dislocati nel territorio cittadino, 6 posti auto, destinati esclusivamente alle donne che si trovano in stato di gravidanza e a quelle mamme con figli di età di un anno e in possesso del contrassegno che sarà rilasciato, previa richiesta, dal comando di polizia municipale. I «Parcheggi rosa» saranno facilmente individuabili in quanto contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e verticale. «L’istituzione di apposite aree per le donne in particolari condizioni – spiega il sindaco Andrea Buonocore – rappresenta un gesto simbolico di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle mamme, con cui si riconosce la natalità come valore sociale». Va detto che l’occupazione di tali stalli da parte di coloro che non hanno diritto non determina alcuna sanzione. Lasciare libero il parcheggio rosa è dunque solo un «gesto di cortesia».I sei stalli di sosta riservata sono stati individuati in piazza Marconi nelle vicinanze dell’ospedale “De Luca e Rossano”; via San Ciro; via Roma; a Massaquano, nelle vicinanze della farmacia; a Moiano, al bivio per monte Faito vicino alla farmacia comunale; ad Arola, vicino alla farmacia comunale.