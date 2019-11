Vico Equense, le luci del Natale intorno all'albero in piazza Siani

VICO EQUENSE - Tutto pronto in piazza Siani per il tradizionale evento dell'accensione del grande albero, che quest’anno sarà illuminato da domani all’Epifania. Alla cerimonia di apertura degli eventi inseriti nel cartellone di Natale 2019, oltre alle autorità cittadine, le voci del piccolo coro «Giulia Cannavale», dell’Associazione musicale Augusta Coen. Sempre nella stessa area, una delle novità di questo Natale. Prenderà il via, infatti, il progetto di video mapping finanziato dalla Camera di Commercio «Vico si… proietta» con giochi di luci e proiezioni suggestive. Da domani al 6 gennaio, tutti i giorni dalle ore 19, sulla nuova casa comunale, sulla chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, sull’ex Cattedrale dell’Annunziata e sulla chiesa di San Francesco saranno proiettati colori e immagini. Architettura e tecnologia s’incontrano per dare vita a un evento spettacolare.



