Vico Equense, l'ex azzurro Ruud Krol in visita alla scuola calcio Casali d'Equa

VICO EQUENSE - Ieri pomeriggio, Ruud Krol, fuoriclasse olandese che ha giocato negli anni '80 a Napoli, due volte vice campione del mondo, è stato ad Arola. Ad accoglierlo il patron della scuola calcio Casali d'Equa, Luigi Cioffi, il coordinatore Maurizio Cinque e l’ex allenatore di Positano e Sorrento Marco Attanasio. Tornato a Napoli per partecipare come testimonial alla presentazione del progetto «Sport in Sicurezza», Krol ha sottolineato l'importanza della formazione dei futuri atleti, in particolare i calciatori, ai quali «bisogna fornire informazioni giuste e un'educazione che non può prescindere dalla formazione scolastica e professionale. Uno su mille diventa un calciatore professionista, di questo bisogna essere consapevoli da subito».