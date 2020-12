Alla vista dei finanzieri si sono allontanati provando a raggiungere le rispettive abitazioni. Una fuga che non ha sortito gli effetti sperati per un ragazzo di 26 anni, raggiunto a casa e trovato in possesso di 200 grammi di hashish. E' accaduto a Vico Equense dove gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno tratto in arresto l'uomo, un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Torre Annunziata, arrestato ginecologo:fornì certificati... LE INDAGINI Caserta, violenza sessuale sui minoriin un maneggio: arrestato... LA CAMORRA Caserta, fine pena: libera la sorelladi Zagaria che pagava gli... LE INDAGINI Napoli, in carcere a 14 e 15 anni: sonoi rapinatori delle coppiette...

La pattuglia della compagnia di Castellammare di Stabia mentre percorreva una strada centrale di Vico Equense, ha notato due giovani seduti davanti ad una veranda di un'abitazione posta al piano terra che, alla vista dei finanzieri, hanno cercato di andare repentinamente via dirigendosi verso le rispettive abitazioni. Incuriositi dall'atteggiamento sospetto, i finanzieri hanno deciso di effettuare delle perquisizioni domiciliari, grazie alle quali sono stati rinvenuti, nascosti all'interno di un cassetto della camera da letto, due panetti di hashish dal peso complessivo di circa 200 grammi. La successiva perquisizione personale di uno di loro ha consentito anche di sottoporre a sequestro 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuto il profitto dell'attività illecita. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Torre Annunziata è stato tratto in arresto un responsabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA