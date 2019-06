Giovedì 20 Giugno 2019, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Attimi di paura lungo la statale 145 Sorrentina dove, pochi minuti fa, un furgoncino ha improvvisamente preso fuoco all'altezza di Punta Scutolo. L'episodio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Piano di Sorrento che hanno prontamente spento l'incendio. Sul posto anche le forze dell'ordine, impegnate a ricostruire la dinamica e a individuare le cause del rogo. Al momento non sembrano esserci feritim ,a l'incendio sta già avendo notevoli ripercussioni sul traffico in entrata e in uscita dalla penisola sorrentina.