Dalla frittura all'incendio: la cucina prende fuoco, salvati dai vigili urbani nel Napoletano

Vico Equense. Dalla frittura all'incendio il passo è breve. E' accaduto a due coniugi residenti in corso Filangieri: la donna aveva lasciato la padella sui fornelli quando all'improvviso una grande fiamma ha travolto la cappa della cucina. L'intera stanza è stata invasa dal fumo e i due sono scappati in strada per chiedere aiuto. Il repentino intervento della polizia municipale ha evitato che andasse a fuoco l'intero appartamento nel centro di Vico. Sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. «Siamo saliti subito al secondo piano con gli estintori per spegnere le fiamme. C'era molto fumo ma siamo riusciti ugualmente a domare l'incendio» spiega Ferdinando De Martino, comandante dei vigili urbani. Attenzione massima su ogni fronte, dunque, durante un periodo in cui le forze dell'ordine sono giorno e notte in strada per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

