Vico Equense, Seiano ritrova la Bandiera Blu: era stata esclusa per errore

VICO EQUENSE - Il riconoscimento della Bandiera blu al mare di Vico Equense è stato esteso anche alla marina di Seiano ovest porto (Murrano Mare, Le Axidie e le Calcare). La Fee, Foundation for Enviromental Education, infatti, aveva commesso un errore, indicando soltanto le spiagge dello Scrajo, Bikini, Marina di Vico e Capo La Gala. Ora, in seguito alla richiesta di aggiornamento inoltrata dagli uffici comunali, nel sito della Bandiera blu compare anche la marina di Seiano. Il sindaco Andrea Buonocore aveva immediatamente chiarito i motivi dell’esclusione della costa di Seiano, dove sono state trovate le acque in assoluto più pulite. “Si è trattato di un refuso. – evidenziò il sindaco Andrea Buonocore - Abbiamo immediatamente scritto alla FEE per correggere e ricomprendere anche l’arenile di Seiano nell’ambito delle spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu.” Oggi quasi tutto il nostro litorale è stato insignito di questo grande riconoscimento. Non era assolutamente facile, sono poche le Città premiate per tratti di costa così estesi. In molti casi si tratta di piccole calette o brevi porzioni di costa. L' ennesima conferma che il lavoro svolto in questi anni dal comune e da tutti gli operatori ha prodotto un risultato importantissimo per l’immagine della Città di Vico Equense. Sette mesi di lavoro documentatale, 32 i criteri del programma che devono essere rispettati. Un risultato costruito negli anni, attraverso un sistema di raccolta dei rifiuti che ha ottenuto percentuali altissime, e la divisione delle acque bianche da quelle nere che non si è mai interrotta. Nel 2017 Vico Equense ha approvato il regolamento per la tutela e la fruizione dell’area demaniale del banco di Santa Croce, ha favorito, con il progetto “spiagge superabili”, la realizzazione di iniziative atte a consentire la balneazione anche a persone con difficoltà a deambulare o diversamente abili. Ha sviluppato e realizzato progetti con la collaborazione di tante associazioni ambientaliste. Senza dimenticare che Vico Equense ospita l’impianto di depurazione a Punta Gradele, che raccoglie gli scarichi fognari e le acque piovane provenienti da cinque comuni della penisola sorrentina, restituendo al mare acque pulite e batteriologicamente pure secondo i parametri di legge e quindi migliorando decisamente la balneabilità. Un riconoscimento che è il frutto delle politiche di sostenibilità, educazione ambientale e tutela del territorio messe in campo nel corso di questi anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA