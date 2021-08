Vico Equense, la stradina per il mare è chiusa da 12 anni: rabbia social

Stradina che collega il centro cittadino alla spiaggia chiusa da 12 anni: sui social scatta la protesta. Si tratta di via Vecchia Marina, diramazione di via Cristoforo Colombo che dopo il primo curvone per scendere in direzione Marina di Vico arriva dritto alla piazzetta del borgo. Una volta era aperta e percorribile. Il vicoletto piccolo e caratteristico, fatto in alcuni tratti anche di scalini, dava la possibilità di raggiungere il mare a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati