Vico Equense, non versa gli alimenti per le figlie: condannato dal Tribunale

Giovedì 25 Ottobre 2018, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 20:10

VICO EQUENSE - Era accusato di non aver versato i 600 euro mensili previsti per il mantenimento dei figli: un'ipotesi, quella formulata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata a carico di un 60enne di Vico Equense, che ha trovato conferma nella sentenza di condanna emessa dal giudice monocratico del Tribunale oplontino. Sei mesi di reclusione e 500 euro di multa la pena inflitta all'uomo dal magistrato Francesco Todisco.All'origine della vicenda c'è la sentenza con cui, ad aprile 2008, il Tribunale civile di Napoli fissò in 600 euro la somma dovuta dal 60enne all'ex compagna a titolo di mantenimento per i due figli, oggi poco più che ventenni. Secondo la ricostruzione delineata dalla Procura di Torre Annunziata, però, l'uomo avrebbe violato gli obblighi di assistenza familiare omettendo di versare quel denaro alla donna, poi costituitasi parte civile nel processo e difesa dall'avvocato Luigi Alfano.Alla fine, la mano del Tribunale si è rivelata pesante. Il 60enne è stato condannato a sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese e al risarcimento del danno alla parte civile che però dovrà essere liquidato in altra sede. Nel frattempo, però, dovrà versare una provvisionale di ben 10mila euro alla sua ex compagna. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nei prossimi due mesi.