Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:32

VICO EQUENSE - Tanto affetto e una buona dose di pazienza reciproca e la ricetta dell'amore eterno è servita. Festa per una coppia del borgo collinare di Arola: Michela Caso e Giovanni Maresca hanno i 60 anni di matrimonio. In occasione delle nozze di diamante, è intervenuto anche il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, congratulandosi per il traguardo raggiunto. Michela e Giovanni si sono sposati nel lontano 1958 e hanno condiviso molte gioie e superato insieme le difficoltà quotidiane. «Credo – ha sottolineato il sindaco Andrea Buonocore - di interpretare il sentimento dei miei concittadini inviando gli auguri più sentiti a questa coppia inossidabile». La festa è stata celebrata con tutti i familiari, a «Il Ritrovo degli Amici» a Seiano.