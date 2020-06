Vico Equense, pescatori abusivi multati dalla Guardia costiera al Banco di Santa Croce

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Due pescatori abusivi multati al Banco di Santa Croce. Durante l'attività di vigilanza e controllo nella zona di competrenza della Capitaneria di porto di Castellammare, i militari in navigazione a bordo della motovedetta CP532 della Guardia Costiera, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala operativa, sono intervenuti presso la zona del «Banco di Santa Croce» per verificare la presenza sul posto di due persone impegnate nella pesca di frodo.a circa 700 metri al largo della costa di Vico Equense, rappresenta un piccolo arcipelago sommerso formato da sette scogli calcarei che emergono per diversi metri dal fondale sabbioso circostante e formano un insieme circolare, che per la caratterizzante biodiversità e per la presenza di innumerevoli specie marine, costituisce un sito sommerso bisognoso della massima tutela e osservazione, ad una profondità variabile tra i 10 e i 45 metri., coordinati dal comandante della Capitaneria di porto di Castellammare Ivan Savarese, hanno accertato la presenza di una unità da diporto con due persone a bordo intente alla pesca in area vietata. Accertata la violazione, all'equipaggio della imbarcazione veniva comminata la sanzione amministrativa di duemila euro, con il sequestro dell’attrezzatura da pesca usata.