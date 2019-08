Giovedì 29 Agosto 2019, 19:51

VICO EQUENSE - Paura a Punta Gradelle, nel territorio di Vico Equense, dove pochi minuti fa è franata una porzione del costone roccioso. I detriti sono precipitati nello specchio d'acqua sottostante, dove per fortuna non erano ancorate imbarcazioni. Nessun danno a persone o cose, dunque, ma l'episodio ha spaventato non poco i bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Meta, luogo dal quale Punta Gradelle è ben visibile. Sul posto i militari della Capitaneria di porto di Castellammare, agli ordini del capitano di fregata Ivan Savarese, che hanno già avviato le verifiche del caso.