Vico Equense, recuperati tre quintali di rifiuti dai fondali

Sabato 22 Settembre 2018, 20:43

VICO EQUENSE - Tre quintali di rifiuti rimossi dalla terraferma e dal fondale marino: ecco il bilancio dell'iniziativa promossa dal Comune di Vico Equense. L'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Andrea Buonocore ha partecipato con successo a una manifestazione di interesse dell'area metropolitana di Napoli che ha messo a disposizione dei comuni costieri la somma massima di diecimila euro. Il contributo ha permesso, questa mattina, la pulizia dello specchio d’acqua della marina di Vico. Già programmate le prossime date: 29 settembre marina del Pezzolo e 13 ottobre marina di Seiano. A supporto e in collaborazione degli Assessorati al demanio, ecologia e protezione civile del Comune di Vico Equense, la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, la Lega Navale di Vico Equense, Marevivo, l’AVF (Associazione Volontari del Faito), il Nucleo Costiero Sommozzatori del Comune di Vico Equense, la Sarim, l’Aequa Diving, gli Amici degli Abyssi. In appoggio ha partecipato la Guardia di Finanza, con il Nucleo Sommozzatori del II RTS Nisida e la motovedetta veloce V2033 della Stazione Navale di Napoli, comandati rispettivamente da Nicola Riccio e Pasquale Piscopo. La squadra di sub, ha recuperato e smaltito nasse, plastica, copertoni, cavi, legna, ferro e attrezzature di vario tipo depositati sul fondale o negli angoli del borgo. L'obiettivo? Tutelare e valorizzare la risorsa mare. Alla prima giornata ecologica hanno preso parte il Sindaco Andrea Buonocore, l’Assessore al demanio Angelo Castellano e Bartolo Staiano della cabina di regia. «Tra i nostri compiti c’è quello di salvaguardare l’ambiente marino – ha sottolineato il Sindaco Buonocore – Ebbene, questo progetto va proprio in questa direzione».