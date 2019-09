Martedì 17 Settembre 2019, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un motocarro lungo il tratto di strada compreso tra le frazioni collinari di Arola e Preazzano. L'impatto è stato fatale ad Arturo Aiello, 23enne originario di Vico Equense, ennesima vittima delle strade della penisola sorrentina. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Sorrento, agli ordini del capitano Ivan Iannucci.