Domenica 14 Ottobre 2018, 13:44

VICO EQUENSE - Aveva appena venduto droga a due giovani del posto, quando i carabinieri sono piombati nella sua casa sulla colline di Vico Equense trovandovi 14 grammi di cocaina. Così è finito in manette Antonio Volpe, 80enne già noto alle forze dell'ordine. Coordinati dal capitano della compagnia sorrentina Marco La Rovere, i militari sono arrivati a lui seguendo due giovani del posto che avevano appena acquistato la droga: quando la coppia è uscita dall'abitazione di Volpe, i carabinieri sono entrati e hanno effettuato una perquisizione. E, alla fine, è saltata fuori la cocaina. Processato per direttissima davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Volpe si è visto convalidare l'arresto. I due giovani che avevano acquistato la droga, invece, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori abituali di sostanze stupefacenti.