Domenica 2 Settembre 2018, 23:20

Una faida tribale, animata soprattutto da donne. Sono loro a scatenare la guerra contro la famiglia della porta accanto, sono loro ad agire di notte, «armate di mazze da baseball e coltellacci da cucina», sono loro a coprire il killer dopo il delitto, ad offrirgli assistenza durante la breve latitanza. Ne è convinta il gip Anna Laura Alfano, che mesi fa ha firmato gli arresti di Francesco Valentinelli, il 23enne ritenuto responsabile dell’omicidio di Gennaro Verrano, consumato lo scorso 17 novembre e immortalato da un video finito agli atti dell’inchiesta. Ma cosa ha scatenato la decisione di uccidere il proprio vicino di casa? Cosa provoca la rabbia omicida di un 23enne tra qualche giorno atteso dinanzi al giudice per omicidio volontario? Stando alla ricostruzione investigativa, in quello spaccato di vicoli che ruota attorno a piazzetta Trinità degli spagnoli si è consumata una faida di sapore medievale, tra urla e minacce lanciate sotto i balconi della casa dei «nemici», improvvisi raid nelle abitazioni a colpi di spranghe, fino alle aggressioni estemporanee, di quelle che non risparmiano neppure giovani donne che vanno a fare la spesa.I PRECEDENTIÈ lo scenario nel quale viene calato dal gip il delitto dello scorso novembre, un omicidio messo a segno a pochi passi da studenti e anziani, passanti e residenti, che potevano essere centrati dalla furia del killer. Decisivo il racconto di una supertestimone, unica voce in un deserto di omertà e indifferenza, che decide di raccontare il prequel del delitto, di descrivere gli antefatti di un delitto «ordinario», quasi banale nella sua dinamica essenziale. Qui la camorra non c’entra - scrivono gli inquirenti - non è un delitto da ricondurre a storie di cosche a fatti di droga o di estorsione, qui c’è una storia di rancore che andava avanti da generazioni. I Valentinelli contro i Verrano, storie di vecchi che tramandano rancori sedimentati nel tempo ai più giovani. Ed è una donna dei Verrano, una giovane madre che spiega gli antefatti dell’agguato: «Tre giorni prima dell’omicidio, sono venute a casa nostra. Era notte fonda. Ci hanno aggredito e minacciato, avevano mazze da baseball, spranghe e coltelli, ci hanno ordinato di lasciare i Quartieri Spagnoli». Pochi mesi prima, ancora due aggressioni: ancora donne in azione, come racconta la superteste di questa storia. «Ero uscita di casa, pieno giorno, sono stata aggredita e ho rimediato una coltellata all’altezza della fronte. Fui costretta ad andare in ospedale, ma ai medici ho raccontato di essermi fatta male dopo una caduta». E non è finita. C’è un altro episodio sinistro al centro dell’inchiesta, che riguarda ancora Francesco Valentinelli: tre mesi prima dell’omicidio Verrano - stando al racconto della superteste -, il 23enne avrebbe preso di mira un uomo della famiglia rivale, all’esterno delle cornetterie lungo via Marina, non lontano dall’ospedale Loreto mare.