Ercolano, video hot dal municipio: loculi in cambio di “regalini”

É destinata ad allargarsi a macchia d’olio lo l’indagine partita dopo la scoperta della dipendente che metteva in atto spettacoli on line a “luci rosse” dalle stanze degli uffici comunali del cimitero di Ercolano. Dalle immagini del tg satirico “Striscia la notizia” è emerso l’ennesimo retroscena inquietante, ovvero la vendita sotto banco in cambio di qualche “regalino” di loculi nel camposanto ercolanese.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ercolano, video hot dal Municipio: il sindaco azzera l'ufficio... IL CASO Dipendente comunale hot a Ercolano, la Procura apre l'inchiesta:... IL CASO Video hot, sospesa la dipendente del Comune di Ercolano IL CASO Ercolano, dirette hot dall'ufficio del Comune: dipendente di 64... IL CASO Video hot dal Comune di Ercolano: impiegata rischia il licenziamento...

Al centro della bufera ancora una volta la dipendente - ora sospesa e ad un passo dal licenziamento - che si spogliava e non solo in chat ricevendo in cambio gettoni virtuali. Il primo cittadino Ciro Buonajuto dopo aver azzerato l’ufficio cimitero è pronto ad andare a fondo in questa torbida vicenda: «Non ci fermeremo - ha detto il sindaco - andremo avanti per scoprire cosa accadeva. Tutto ciò è una vergogna».