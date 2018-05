CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 15 Maggio 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frattamaggiore. Quattro secondi terribili. Scioccanti. Spaventosi. In così poco tempo si può morire per quattro soldi se finisci nel mirino di un delinquente in scooter. Il balordo ti strappa la borsa di mano, tu per istinto la stringi e lui ti trascina come un pupazzo di stoffa sull'asfalto. Raccontarlo è un conto. Guardarlo in diretta è un pugno dello stomaco. L'ultimo violento episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, a Frattamaggiore lo scorso 9 maggio, in via Madonna di Casaluce. Ad agire i Bonnie e Clyde dello scippo, Francesco Garofalo, 34 anni, di Cardito e Immacolata Piscopo, 29 anni, di Frattamaggiore, entrambi già noti alle forze dell'ordine, tossicodipendenti abituali: li hanno arrestati i carabinieri della caserma di Frattamaggiore, diretta dal maresciallo Marcello Montinato. Lui è in carcere, lei ai domiciliari.I due sono in crisi di astinenza, e per questo ancora più spietati. Escono a caccia di vittime. Il destino di questi due balordi e quello della vittima Nunzia Pezone, 54 anni, appena tornata a Frattamaggiore da Milano per prendersi cura degli anziani genitori, dopo trent'anni di lavoro a Milano, si incrociano in Via Madonna di Casaluce, nei pressi di un convento di suore. L'orologio della telecamera segna le 13,14. Il video riprende la vittima cha cammina per strada. Un secondo dopo, alle sue spalle si materializza uno scooter con i due a bordo, lanciato a tutta velocità. Il secondo successivo rimanda lo «strappo» violentissimo della borsa. Tra il terzo e quarto secondo, si vede la vittima stringere per un attimo la borsa, e lo scooter accelerare così tanto da trascinare la donna sull'asfalto. La vittima «rimbalza» un paio di volte, per poi impattare con violenza sull'alzata del marciapiedi, sfiorandola solo per un niente, mentre lo scooter esce dal campo della ripresa.«Sono viva per miracolo- racconta Nunzia Pezone, ancora sotto choc sono stata soccorsa da un paio di passanti, ma ancora non avevo realizzato quanto mi era appena accaduto. Dopo cinque giorni, ho ancora fortissimi mal di testa e un bernoccolo che pulsa di dolore tutto il giorno. Ma questo è solo il danno fisico che prima o poi passerà. Quello che invece mi resterà dentro, oltre ad una rabbia, sentimento che non mi è mai appartenuto, e la percezione totale che la mia vita, per quei due delinquenti, non valeva nulla, meno della carta straccia, meno di un insetto che si può schiacciare. Ora non mi sento sicura. Ho paura, anzi terrore. Non sono ancora uscita da casa da quel giorno. Ho fatto sostituire tutte le serrature e non vivo per niente bene. Mi poteva capitare anche a Milano, che posso assicurare non è più una città serena. E accaduto a Napoli, ma un posto per queste cosa vale l'altro». Poi arriva un affondo che non ti aspetti. «Non ho più fiducia nemmeno nella giustizia. Ho saputo che, una volta arrestati dai meravigliosi carabinieri, il pubblico ministero voleva solo denunciare in stato di libertà i miei aguzzini: un altro choc. Poi ha cambiato idea, ma solo perché ha visto il video.