Mercoledì 12 Settembre 2018, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 12:56

Torna a funzionare l’impianto di videosorveglianza alla Sanità. Lo rende noto il Comune di Napoli con una nota. «Sono attive da stamattina - si legge - 44 delle 49 telecamere di videosorveglianza e le ulteriori 5 saranno accese in serata a seguito di intervento tecnico da parte dell’Enel».Il Comune torna anche sulla polemica dei giorni scorsi. «Non vi è mai stato alcun problema di bollette non pagate dal Comune - si legge ancora nella nota - perché semplicemente non c’erano bollette da pagare dato che la ditta che aveva realizzato l’impianto di videosorveglianza aveva disdetto il contratto. Ricevuta dall’Enel la comunicazione che la richiesta di voltura era stata bocciata in mancanza di un contratto da volturare, l’amministrazione comunale ha presentato immediatamente richiesta di subentro, subito accettata da Enel. Il contratto stipulato dal Comune di Napoli il 6 settembre, inoltre, prevede la "non disalimentabilità” degli impianti ovvero l’impossibilità di interruzione della fornitura elettrica per motivi di ordine pubblico.