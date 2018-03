Domenica 4 Marzo 2018, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 15:00

Una lite, consumatesi due giorni fa in un bar nei pressi della stazione metro di Piscinola, potrebbe essere la causa scatenante dell'aggressione ai danni di Franco Della Corte, il 52 enne di Marano ricoverato nel reparto Rianimazione del Cardarelli. L'uomo, secondo il racconto di alcuni colleghi, avrebbe avuto un alterco con una persona la sera prima dell'aggressione. I fatti si sarebbero verificati in un bar situato nei pressi della stazione metro dove era solitamente impiegato la guardia giurata, colpito con una spranga al capo. Si ipotizza, insomma, una vendetta per quella lite. L'episodio è al vaglio degli inquirenti.